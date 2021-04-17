Son dakika haberleri: Kahraman Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü
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Son dakika haberleri: Kahraman Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü

Son dakika haberleri: Kahraman Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Barış Pınarı Bölgesi'nde görev yapan Türk askeri, çocuklara ve bölge halkına gıda ve kırtasiye yardımında bulundu.

Barış Pınarı Bölgesi'nde görev yapan Türk askeri, çocuklara ve bölge halkına gıda ve kırtasiye yardımında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından söz konusu yardımlarla ilgili yapılan paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesinde görev yapan Kahraman Mehmetçik, çocukların yüzünü güldürmek ve bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gıda ve kırtasiye yardımında bulundu" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Son dakika haberleri: Kahraman Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü
Son dakika haberleri: Kahraman Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü
Son dakika haberleri: Kahraman Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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