Son dakika... Vatan sevgisi işte: İki kez gazi oldu vazgeçmedi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... Vatan sevgisi işte: İki kez gazi oldu vazgeçmedi

Son dakika gündem haberine göre Hendek olaylarında 2016 yılında Diyarbakır'da bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada gazi olan ancak hemen görevinin başına dönüp bu kez Mardin'in Nusaybin ilçesinde teröristlerin bir binaya döşediği bombanın patlaması sonucu göçük altında kalarak ikinci kez gazi olan...

Son dakika... Vatan sevgisi işte: İki kez gazi oldu vazgeçmedi
18.09.2020 09:04 | Son Güncelleme: 18.09.2020 10:36

Hendek olaylarında 2016 yılında Diyarbakır'da bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada gazi olan ancak hemen görevinin başına dönüp bu kez Mardin'in Nusaybin ilçesinde teröristlerin bir binaya döşediği bombanın patlaması sonucu göçük altında kalarak ikinci kez gazi olan uzman çavuş, mesleğini bırakmayarak görevine döndü.

Eşi de kendisi gibi asker olan Uzman Çavuş Mehmet Karaalp, ilk gazilik unvanını 2016 yılında hendek olayları sırasında Diyarbakır'da aldı. Bölücü terör örgütü PKK ile girilen çatışmada vurularak yaralandı. Ancak Karaalp iyileşir iyileşmez arkadaşlarını yalnız bırakamayacağını söyleyerek tekrar görevinin başına döndü. Karaalp bu kez de Mardin'in Nusaybin ilçesinde görevlendirildi. Yine 2016 yılında hendek olayları sırasında teröristleri takip eden Karaalp arkadaşlarıyla birlikte bir binada tuzağa düşürüldü. Teröristlerin binaya önceden döşediği bombanın patlatılması sonucu göçük altında kaldı. Karaalp iki arkadaşını bu binada şehit verdi. Ancak kendisi yaralı kurtularak ikinci kez gazi oldu. Karaalp tedavisi tamamlandıktan sonra gazi olarak başka bir kuruma geçmeyi ya da emekli olmayı seçmeyerek çok sevdiği askerlik mesleğine yeniden başladı.

Uzman Çavuş Mehmet Karaalp'e yaptığı bu kahramanlıktan dolayı Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi. Karaalp madalyasını astsubay olan eşi Funda Karaalp ile birlikte aldı.

(Fatih Keçe/İHA)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Demet Akbağ Deniz Akkaya Aytaç Ağırlar Okan Bayülgen
Spor Babel Adem Büyük Eddie Newton Vedat Muriqi Rıza Çalımbay
Daha Fazla Uefa Çocuk Avrupa Türk Lirası
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Vatan sevgisi işte: İki kez gazi oldu vazgeçmedi - Mardin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 10:54:26. #1.14#
title