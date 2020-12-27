Son dakika haberleri | KAHMRAMANMARAŞ - Cadde ve sokaklar boş kaldı

Edinilen son dakika haberine göre Boş cadde ve sokaklar Trabzon caddesinde polis ekiplerinin uygulama yapması Adana yolu uygulama noktası Çalışan telekomcular Ekmek alıp eve giden engelli kişi Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te de cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.