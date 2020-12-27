Son dakika haberleri | KAHMRAMANMARAŞ - Cadde ve sokaklar boş kaldı
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Son dakika haberleri | KAHMRAMANMARAŞ - Cadde ve sokaklar boş kaldı

27.12.2020 12:14 | Son Güncelleme: 27.12.2020 12:19

Edinilen son dakika haberine göre Boş cadde ve sokaklar Trabzon caddesinde polis ekiplerinin uygulama yapması Adana yolu uygulama noktası Çalışan telekomcular Ekmek alıp eve giden engelli kişi Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te de cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Boş cadde ve sokaklar

Trabzon caddesinde polis ekiplerinin uygulama yapması

Adana yolu uygulama noktası

Çalışan telekomcular

Ekmek alıp eve giden engelli kişi Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te de cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Son dakika haberleri | KAHMRAMANMARAŞ - Cadde ve sokaklar boş kaldı
Son dakika haberleri | KAHMRAMANMARAŞ - Cadde ve sokaklar boş kaldı
Son dakika haberleri | KAHMRAMANMARAŞ - Cadde ve sokaklar boş kaldı
Son dakika haberleri | KAHMRAMANMARAŞ - Cadde ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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