Son dakika haberleri | KAHMRAMANMARAŞ - Cadde ve sokaklar boş kaldı
27.12.2020 12:14 | Son Güncelleme: 27.12.2020 12:19
Edinilen son dakika haberine göre Boş cadde ve sokaklar Trabzon caddesinde polis ekiplerinin uygulama yapması Adana yolu uygulama noktası Çalışan telekomcular Ekmek alıp eve giden engelli kişi Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te de cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.
Boş cadde ve sokaklar
Trabzon caddesinde polis ekiplerinin uygulama yapması
Adana yolu uygulama noktası
Çalışan telekomcular
Ekmek alıp eve giden engelli kişi Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te de cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman