Son dakika haberleri | Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yasağın ilk gününde maske dağıtımı
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Son dakika haberleri | Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yasağın ilk gününde maske dağıtımı

Son dakika haberleri: İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Son dakika haberleri | Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yasağın ilk gününde maske dağıtımı
18.06.2020 16:07 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:53
İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Kararın ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıtımında bulundu.

İstanbul Valiliği ve İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararla İstanbul'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda alınan kararın ardından maske denetimleri artırıldı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise kararın ardından ilçe genelinde denetimlerini artırdı. Maskesi bulunmayan vatandaşlara polis ekiplerince maske dağıtıldı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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