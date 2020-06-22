Son dakika haberleri: Kağıthane'de zincirleme kaza
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Son dakika haberleri: Kağıthane'de zincirleme kaza

Son dakika haberi... Kağıthane Nurtepe Viyadüğü'nde minibüsün çarptığı ticari taksi bariyere saplandı.

Son dakika haberleri: Kağıthane'de zincirleme kaza
22.06.2020 17:37 | Son Güncelleme: 22.06.2020 17:41

Kağıthane Nurtepe Viyadüğü'nde minibüsün çarptığı ticari taksi bariyere saplandı. Araç içerisinde sıkışan kadını kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu. Can pazarının yaşandığı anlarda bazı kişilerin kazayı film izler gibi izlediği görüldü.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kağıthane Nurtepe Viyadüğü Hasdal istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorlu'dan aldığı Nilay.Ş isimli yolcusunu İstanbul havalimanına götüren Ertuğrul Ö.'nün kullandığı 59 T 5644 plakalı ticari taksi minibüs çarptı. Çarpma sonucunda içinde bir kadın yolcunun bulunduğu ticari araç adeta ok gibi bariyerlere saplandı. Minibüste maddi hasar meydana gelirken, durumu gören vatandaşlar aracın yanına gelerek, yaralıları çıkarmak istedi. Aracın ön tarafında oturan kadın yolcunun sıkıştığı ve hareket edemediğinin görülmesi üzerine sağlık ekiplerine ve itfaiyeye haber verildi. Kısa süre olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı kadını sıkıştığı yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı kadın, ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Bariyerlere saplanan aracın sürücüsünün ise kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamadı.

"ALLAH ÇOK ŞÜKÜR, İYİYDİ. ALLAH YARDIM EDEN HERKESTEN RAZI OLSUN"

Kazayı fark eder etmez yardıma koştuğunu söyleyen bir vatandaş, "Önce bir kalabalık gördüm, ne olduğunu anlayamadım ve durdum. Daha sonra bir aracın ters durduğunu fark ettim ve hafiften duman çıktığını görünce "Koşun yardım tüpü yok mu?" diye bağırdım. Arabanın yanına geldim ve dumanlara müdahale ettim. Sağ olsun diğer arkadaşlar da gelip yardım ettiler. Hanımefendiyi araçtan çıkarmak istedim ama yan kapısında eziklik vardı. Bacaklarına baktığımda birkaç yerinde kırıklar olduğunu gördüm. Allah'a çok şükür yaşıyordu. Ailesiyle görüşüp durumunun iyi olduğunu söyledim. Burada yardım eden herkesten Allah razı olsun" dedi.

Kazayı gördüğünü söyleyen bir başka vatandaş, "Beyaz panelvan minibüs öbür taraftan gelirken önce başka bir araca ardından da ticari taksiye vurdu. Taksi de bariyerlere saplanıp kazaya sebep oldu" dedi.

CAN PAZARI YAŞANIRKEN OLAN BİTENİ FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER

Olay nedeniyle yol üzerinde trafik yoğunlaştı. Yaralıları kurtarmaya çalışan kişiler, kazayı görüntülemeye çalışan vatandaşlara tepki gösterdi. Bir grup vatandaşın ise olan biteni yolun karşısındaki tepeden adeta film izler gibi izlediği görüldü.

(Yunus Emre Şeker/İHA)

Kaynak: İHA

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