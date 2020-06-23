Son dakika haberleri: Kağıthane'de yollar göle döndü, vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı
Gelen son dakika haberine göre Şiddetli yağmur nedeniyle Kağıthane Cendere Caddesi'nde yollar göle döndü.
23.06.2020 14:11 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:53
Şiddetli yağmur nedeniyle Kağıthane Cendere Caddesi'nde yollar göle döndü. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, bazı vatandaşlar da otobüs duraklarına sığındı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen yağmur başladı. Şiddetli yağmur ile birlikte Kağıthane Cenddere Caddesi'nde yollar göle döndü. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağmurdan korunmaya çalışan vatandaşlar da otobüs duraklarına sığındı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA