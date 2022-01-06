KAĞITHANE'DE YOL KAPATAN ASKER EĞLENCESİ - Haberler
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KAĞITHANE'DE YOL KAPATAN ASKER EĞLENCESİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAĞITHANE'de otomobillerle yolu kapatan bir grup, müzik açarak asker eğlencesi yaptı.

KAĞITHANE'de otomobillerle yolu kapatan bir grup, müzik açarak asker eğlencesi yaptı. Etrafa aldırış etmeyen grup, bir süre oynadıktan sonra arabalarına binerek uzaklaştı. O anlar ise bir kişi tarafından kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Çağlayan Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Otomobilleriyle yolu trafiğe kapatan bir grup, müzik açarak yolda oynamaya başladı. 'En Büyük Asker Bizim Asker' diye slogan atan grup üyeleri askere gidecek kişiyi havaya atarak tuttu. Etrafa ve oluşan trafiğe aldırış etmeyen grup üyeleri bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı.

KAĞITHANE'DE YOL KAPATAN ASKER EĞLENCESİ

KAĞITHANE'DE YOL KAPATAN ASKER EĞLENCESİ

KAĞITHANE'DE YOL KAPATAN ASKER EĞLENCESİ

KAĞITHANE'DE YOL KAPATAN ASKER EĞLENCESİ

KAĞITHANE'DE YOL KAPATAN ASKER EĞLENCESİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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