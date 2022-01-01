KAĞITHANE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU, 1 KİŞİ YAKALANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KAĞITHANE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU, 1 KİŞİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAĞITHANE'de polis ekiplerinin yaptığı operasyon sonucunda uyuşturucu satışı yapan 1 kişi yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

KAĞITHANE, İSTANBUL (DHA) - KAĞITHANE'de polis ekiplerinin yaptığı operasyon sonucunda uyuşturucu satışı yapan 1 kişi yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane Ortabayır Mahallesi'nde bir araç içerisinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde aldığı ihbarın ardından harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda uyuşturucu satışında kullanılan bir otomobilin plakası kısa sürede belirlendi. Ekipler, belirledikleri B.Ö.'nün kullandığı otomobili Talatpaşa Caddesi'nde durdurdu. Otomobil içerisinde yapılan aramalarda 8 parça halinde 290 gram metamfetamin maddesi, 583 adet LYRICA olarak tabir edilen uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca B.Ö.'nün üzerinde yapılan aramalarda ise uyuşturucu madde ticaretinden elde ettiği değerlendirilen 4 bin 565 lira ve 200 dolar para bulundu. Gözaltına alınan B.Ö., 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAĞITHANE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU, 1 KİŞİ YAKALANDI

KAĞITHANE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU, 1 KİŞİ YAKALANDI

Son dakika! Belediye başkanına silahlı saldırıya çifte mektuplu itiraf

Son dakika! Belediye başkanına silahlı saldırıya çifte mektuplu itiraf

 Taksim'de yılbaşına saatler olmasına rağmen yoğunluk dikkat çekti! Polis herkesi tek tek aradı

Taksim'de yılbaşına saatler olmasına rağmen yoğunluk dikkat çekti! Polis herkesi tek tek aradı

 İstanbul'da 553 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi

İstanbul'da 553 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title