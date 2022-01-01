KAĞITHANE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU, 1 KİŞİ YAKALANDI

KAĞITHANE, İSTANBUL (DHA) - KAĞITHANE'de polis ekiplerinin yaptığı operasyon sonucunda uyuşturucu satışı yapan 1 kişi yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane Ortabayır Mahallesi'nde bir araç içerisinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde aldığı ihbarın ardından harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda uyuşturucu satışında kullanılan bir otomobilin plakası kısa sürede belirlendi. Ekipler, belirledikleri B.Ö.'nün kullandığı otomobili Talatpaşa Caddesi'nde durdurdu. Otomobil içerisinde yapılan aramalarda 8 parça halinde 290 gram metamfetamin maddesi, 583 adet LYRICA olarak tabir edilen uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca B.Ö.'nün üzerinde yapılan aramalarda ise uyuşturucu madde ticaretinden elde ettiği değerlendirilen 4 bin 565 lira ve 200 dolar para bulundu. Gözaltına alınan B.Ö., 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.