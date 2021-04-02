KAĞITHANE'DE TOPLU ULAŞIM ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
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KAĞITHANE'DE TOPLU ULAŞIM ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAĞITHANE'de toplu ulaşım araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı.

KAĞITHANE'de toplu ulaşım araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı. Otobüs ve minibüsler tek tek durdurulduktan sonra sürücü ve yolcular, maske takılması, sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane, Büyükdere Caddesi Sanayi üst geçit altında koronavirüs denetimi yaptı. Denetimler kapsamında otobüs ve minibüsler tek tek durdurarak denetlendi. Denetimlerde sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi.

Polis ekipleri, sürücü ve yolculara maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Araçların ilaçlama tarihleri ile dezenfektan olup olmadığı kontrol edildi.

KAĞITHANE'DE TOPLU ULAŞIM ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
KAĞITHANE'DE TOPLU ULAŞIM ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
KAĞITHANE'DE TOPLU ULAŞIM ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
KAĞITHANE'DE TOPLU ULAŞIM ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
KAĞITHANE'DE TOPLU ULAŞIM ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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