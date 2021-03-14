Kağıthane'de silahlı saldırı: 2 yaralı
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Kağıthane'de silahlı saldırı: 2 yaralı

14.03.2021 19:26 | Son Güncelleme: 14.03.2021 19:38

KAĞITHANE'de yolda yürürken silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

KAĞITHANE'de yolda yürürken silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı. 2 saldırgan olay yerinden kaçarken yaralı 2 genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Kağıthane Güzeldere Caddesi üzerinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yürüyüş yapan 2 gencin arkasından 2 kişi yanaştı. 2 kişiden 1'i silahını çıkararak gençlerin üzerine ateş etti. Bir kişi karnından diğeri de baldırından vuruldu. Saldırganlar farklı yönlere kaçarak izlerini kaybettirdi. Yaralı gençler için olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 2 genç, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

KUERŞUN CEP TELEFONUNU PARÇALADIPolis ekipleri çevreye güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Vurulan gençlerden birinin cep telefonuna kurşun isabet etmesi sonucu parçalandı. Olay yeri inceleme ekipleri çevrede delil araştırması yaptı. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.


- İstanbul
Kağıthane'de silahlı saldırı: 2 yaralı
Kağıthane'de silahlı saldırı: 2 yaralı
Kağıthane'de silahlı saldırı: 2 yaralı
Kağıthane'de silahlı saldırı: 2 yaralı
Kağıthane'de silahlı saldırı: 2 yaralı
Kağıthane'de silahlı saldırı: 2 yaralı
Kağıthane'de silahlı saldırı: 2 yaralı
Kağıthane'de silahlı saldırı: 2 yaralı
Kağıthane'de silahlı saldırı: 2 yaralı
Kağıthane'de silahlı saldırı: 2 yaralı
Kağıthane'de silahlı saldırı: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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