Kağıthane'de kıraathaneye baskın kamerada

Kağıthane'de korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kıraathanede bir araya gelerek oyun oynayan 17 kişiye 58 bin 973 lira para cezası kesildi.

Kağıthane'de korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kıraathanede bir araya gelerek oyun oynayan 17 kişiye 58 bin 973 lira para cezası kesildi. Baskın anı ise kameralara yansıdı.

Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kıraathanenin açık olduğu ihbarını alan polis, dün saat 22.30'da kıraathaneye baskın düzenledi. Ekipler, içeride kağıt oyunu oynayan 17 kişiye sosyal mesafe kuralı ile sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle toplam 58 bin 973 lira para cezası uyguladı. Ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlenen kahvehane, Kağıthane İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı