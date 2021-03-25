KAĞITHANE'DE KARLI RAMPADA KAYAN ARAÇ KAZA YAPTI; O ANLAR KAMERADA
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KAĞITHANE'DE KARLI RAMPADA KAYAN ARAÇ KAZA YAPTI; O ANLAR KAMERADA

25.03.2021 09:28 | Son Güncelleme: 25.03.2021 09:38

Kağıthane'de, yoğun kar yağışı nedeni ile buz tutan rampada kayarak kontrolden çıkan otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi.

Kağıthane'de, yoğun kar yağışı nedeni ile buz tutan rampada kayarak kontrolden çıkan otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kağıthane'nin Merkez Mahallesinde meydana geldi. Dün sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeni ile buzlanan rampadan inen otomobil, kayarak kontrolden çıktı. Sürücüsünün fren yaptığı otomobil, durmayarak park halindeki bir başka otomobile çarptı. Her iki otomobilde hasar oluşurken, yaşanan kaza anı ise bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

KAĞITHANE'DE KARLI RAMPADA KAYAN ARAÇ KAZA YAPTI; O ANLAR KAMERADA
KAĞITHANE'DE KARLI RAMPADA KAYAN ARAÇ KAZA YAPTI; O ANLAR KAMERADA
KAĞITHANE'DE KARLI RAMPADA KAYAN ARAÇ KAZA YAPTI; O ANLAR KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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