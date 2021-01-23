Kağıthane'de İETT şoförünü darbettiği iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı
23.01.2021 18:49 | Son Güncelleme: 23.01.2021 18:58
Kağıthane'de, İETT şoförü ve oğlunu darbettiği iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.
Kağıthane'de, İETT şoförü ve oğlunu darbettiği iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İETT şoförü E.D. ve oğlu M.S.D. 20 Ocak'ta, Merkez Mahallesi Kemerburgaz Caddesi'nde yol verme kavgası nedeniyle darbedildi.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, kaçan 4 şüphelinin kimliklerini Olayın ardından kaçan 4 şüphelinin kimlikleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edildi.
Yapılan çalışmanın ardından yakalanan S.A, R.V, Y.K. ve H.B. gözaltına alındı.
Saldırgların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı