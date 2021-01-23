Kağıthane'de İETT şoförünü darbettiği iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı
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Kağıthane'de İETT şoförünü darbettiği iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı

23.01.2021 18:49 | Son Güncelleme: 23.01.2021 18:58

Kağıthane'de, İETT şoförü ve oğlunu darbettiği iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Kağıthane'de, İETT şoförü ve oğlunu darbettiği iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İETT şoförü E.D. ve oğlu M.S.D. 20 Ocak'ta, Merkez Mahallesi Kemerburgaz Caddesi'nde yol verme kavgası nedeniyle darbedildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, kaçan 4 şüphelinin kimliklerini Olayın ardından kaçan 4 şüphelinin kimlikleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edildi.

Yapılan çalışmanın ardından yakalanan S.A, R.V, Y.K. ve H.B. gözaltına alındı.

Saldırgların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kağıthane'de İETT şoförünü darbettiği iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı
Kağıthane'de İETT şoförünü darbettiği iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı
Kağıthane'de İETT şoförünü darbettiği iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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