KAĞITHANE'DE İETT ŞOFÖRÜNE BIÇAKLA SALDIRAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

KAĞITHANE, İSTANBUL (DHA) - KAĞITHANE'de İett otobüsü şoförüne bıçakla saldıran şüpheli ve kız arkadaşı yakalandı.

Olay, 7 Kasım Pazar günü saat 08.30 sıralarında Kağıthane'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; H.Ç., (23) isimli kişi Kağıthane'den İETT otobüsüne bindi. H.Ç., kız arkadaşından aldığı toplu taşıma kartını kullandı. Bu sırada, otobüs şoförü kendisine ait olmayan toplu taşıma kartının kullandığı için şüpheliyi uyardı. Aralarında yaşanan kısa süreli bir tartışmanın ardından H.Ç., üzerinde bulunan bıçakla İETT şoförüne defalarca saldırdı. Kavganın ardında olay yerine gelen polis ekiplerince başlatılan çalışmalar sonucunda, H.Ç., isimli kişi önceki gün, Kağıthane'de Çağlayan Mahallesi Yıldızhan Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin kullandığı kart sahibi ile yapılan görüşmede, kartını 2 hafta önce kaybettiği, kayıp müracaatında bulunmadığı ve şüpheli H.Ç.'nin kız arkadaşı olduğu belirlendi. Yakalanan ve "Tehdit" ile "Kasten Yaralama" suçlarından emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.