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Kağıthane'de gece yapılan drift kamerada

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Kağıthane'de gece yapılan drift kamerada

KAĞITHANE'de gece geç saatlerde bir sürücünün otomobili ile drift yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

KAĞITHANE, İSTANBUL (DHA) - KAĞITHANE'de gece geç saatlerde bir sürücünün otomobili ile drift yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kağıthane'de önceki gün gece geç saatlerde, kırmızı renkli 34 BZL 053 plakalı otomobili kullanan sürücü, kavşak noktasında farları açarak gelen araçların geçmesini bekledikten sonra defalarca drift yaptı. Bir kişi tarafından görüntülenen drift meraklısı bu tutumunu uzun süre sürdürdükten sonra bölgeden ayrıldı. Drift anları bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.


Kağıthane'de gece yapılan drift kamerada

Kağıthane'de gece yapılan drift kamerada

Kağıthane'de gece yapılan drift kamerada

Kağıthane'de gece yapılan drift kamerada

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Kağıthane, Güncel, Haberler

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