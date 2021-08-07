Son dakika haberleri! Kağıthane'de bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavganın zanlısı adliyeye sevk edildi

Gelen son dakika haberlerine göre Kağıthane'de izmarit yüzünden çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kağıthane'de izmarit yüzünden çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi'nde yaşanan ve bir kişinin yaşamını yitirdiği bıçaklı kavganın ardından emniyet ekipleri, şüpheli K.B.Ç.'yi olay yerinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.,

Olay

Şirintepe Mahallesi'nde balkonuna sigara izmariti düşen A.Ö., aşağı inerek evlerin camlarına ve balkonlarına bakarak kimin çöpü attığını tespit etmek istemiş, bu sırada K.B.Ç. de evine bakıldığı iddiasıyla aşağı inerek A.Ö. ile tartışmaya başlamıştı. Kavgaya dönüşen olayda, K.B.Ç., yanındaki bıçakla A.Ö.'yü yaralamıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan A.Ö, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen