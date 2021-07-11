Son dakika haberleri: Kağıthane'de bekçinin başına silah dayayan şüpheli serbest bırakıldı

Son dakika haberleri... Kağıthane'de görevi başındaki bekçinin başına silah dayadıktan sonra kaçan ve polis ekiplerince iki kez gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.