Son dakika haberleri! Kafede yangın paniği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Kafede yangın paniği

Son dakika haberleri! Kafede yangın paniği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir işletmede çıkan yangın, komşu işletmelere sıçramadan söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir işletmede çıkan yangın, komşu işletmelere sıçramadan söndürüldü.

Neyzen Tevfik Caddesi'nde faaliyet gösteren bir kafenin ikinci katında elektrik kontağından yangın başladı. O esnada kapalı olduğu öğrenilen kafedeki malzemelerin tutuştuğu yangın, kısa sürede büyüdü, kafenin ahşap pergolesini sardı.

Yangını fark eden komşu işletmenin çalışanları, yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. İhbar üzerine kısa sürede yangın yerine gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, söndürme çalışmalarına başladı.

Kısa süreli paniğe neden olan yangın, komşu işletmelere sıçramadan kontrol altına alındı, soğutma çalışması yapıldı. İşletmede maddi hasar meydana geldi. - MUĞLA

Son dakika haberleri! Kafede yangın paniği
Son dakika haberleri! Kafede yangın paniği
Son dakika haberleri! Kafede yangın paniği
Son dakika haberleri! Kafede yangın paniği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yunanistan'ın Zakintos Adası'nda yangın söndürme uçağı düştü
Yunanistan'ın Zakintos Adası'nda yangın söndürme uçağı düştü
Köyceğiz yangını Denizli sınırına dayandı
Köyceğiz yangını Denizli sınırına dayandı
Datça sahilinde tedirgin eden görüntü! Sabah uyandıklarında kumsalı beyaz bir örtüyle kaplanmış halde buldular
Datça sahilinde tedirgin eden görüntü! Sabah uyandıklarında kumsalı beyaz bir örtüyle kaplanmış halde buldular
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Dündar Tanju Özcan Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Tuğba Özay Haluk Levent Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Eda Erdem Metin Oktay Hakan Reçber Alex Teixeira Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Kafede yangın paniği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 11:37:31. #1.14#

title