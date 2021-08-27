Son dakika haber: Kafede başlayıp, restorana sıçrayan yangın güçlükle söndürüldü
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Son dakika haber: Kafede başlayıp, restorana sıçrayan yangın güçlükle söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Kafede başlayıp, restorana sıçrayan yangın güçlükle söndürüldü Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize sıfır konumundaki kafede başlayıp, bitişiğindeki restorana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması neticesinde güçlükle kontrol altına alındı.

Kafede başlayıp, restorana sıçrayan yangın güçlükle söndürüldü

DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize sıfır konumundaki kafede başlayıp, bitişiğindeki restorana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması neticesinde güçlükle kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle işletmeler kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Düzce'nin turistik bölgesi olan Akçakoca ilçesindeki bir kafede akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın, kısa sürede denize sıfır konumda bulunan ahşap yapım kafeyi küle çevirdi. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevre bölgelerden sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ettiği sırada yangın, kafenin hemen bitişiğinde bulunan restorana sıçradı. Aynı zamanda yangına, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı yangın söndürme ekibi ile Akçakoca Belediyesi gezi teknesi ekibi de müdahale etti. İki işletmede de etkili olan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmalarının ardından, diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle 2 işletme ve belediyenin halk terası kullanılamaz hale geldi.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haber: Kafede başlayıp, restorana sıçrayan yangın güçlükle söndürüldü
Son dakika haber: Kafede başlayıp, restorana sıçrayan yangın güçlükle söndürüldü
Son dakika haber: Kafede başlayıp, restorana sıçrayan yangın güçlükle söndürüldü
Son dakika haber: Kafede başlayıp, restorana sıçrayan yangın güçlükle söndürüldü
Son dakika haber: Kafede başlayıp, restorana sıçrayan yangın güçlükle söndürüldü
Son dakika haber: Kafede başlayıp, restorana sıçrayan yangın güçlükle söndürüldü
Son dakika haber: Kafede başlayıp, restorana sıçrayan yangın güçlükle söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş

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Son dakika haber: Kafede başlayıp, restorana sıçrayan yangın güçlükle söndürüldü - Haberler
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