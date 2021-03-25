Son dakika haberleri | Kafasını demire çarpan adam hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri | Kafasını demire çarpan adam hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Kafasını demire çarpan adam hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre Adıyaman'da kronik rahatsızlığı olan bir kişi yere düştüğü esnada kafasını demire çarparak hayatını kaybetti.

Dere yatağında çok sayıda at ve eşek kafasıyla kemikler bulundu
Dere yatağında çok sayıda at ve eşek kafasıyla kemikler bulundu

Adıyaman'da kronik rahatsızlığı olan bir kişi yere düştüğü esnada kafasını demire çarparak hayatını kaybetti.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Eski Şire Pazarı'nda meydana geldi. Mehmet Yılmaz (57) adlı vatandaş, park halindeki araçların önünde yürürken bilinmeyen bir nedenle düştü. Yılmaz düştüğü esnada pazarın çatısının demir ayağına kafasını çarptı. Olayı gören gençler, esnafa yerde yatan bir kişi olduğunu söyledi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Cenaze, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ölen vatandaşın kronik kalp hastalığı olduğu öğrenilirken, yakınları olay yerinde gözyaşı döktü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Son dakika haberleri | Kafasını demire çarpan adam hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Kafasını demire çarpan adam hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Kafasını demire çarpan adam hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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