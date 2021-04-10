Son dakika haberleri! Kafası abajur başlığına sıkışan köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti

Gelen son dakika haberine göre Burdur'da oyun oynamak isterken lamba abajur başlığına kafası sıkışan yavru köpek Burdur Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Burdur'da oyun oynamak isterken lamba abajur başlığına kafası sıkışan yavru köpek Burdur Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Burdur'da yavru bir köpek Fen İşleri Müdürlüğünde bulunan ve park ve bahçelerden sökülen atıl durumdaki lamba direklerinin lamba abajur başlığına kafasını sıkıştırdı. Tüm çabasına rağmen kovadan bir türlü kafasını çıkaramayan minik yavrunun imdadına ise Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri yetişti.

Yardım beklerken bitap düşen yavruyu alan ekipler pense ile kovayı keserek yavruyu bulunduğu zor durumdan kurtardı. Yavru köpeğin sağlık durumunun ise iyi olduğu belirlendi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı