Son dakika haberleri... Kadrosunda önemli değişikliğe giden Hatayspor, yeni transferleriyle başarıyı yakalamak istiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Kadrosunda önemli değişikliğe giden Hatayspor, yeni transferleriyle başarıyı yakalamak istiyor

Son dakika haberleri... Kadrosunda önemli değişikliğe giden Hatayspor, yeni transferleriyle başarıyı yakalamak istiyor
Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Spor

Son dakika haberler: Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, transfer edilen yerli ve yabancı oyuncular ile bu sezon yeni başarılara imza atmak istiyor.

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, transfer edilen yerli ve yabancı oyuncular ile bu sezon yeni başarılara imza atmak istiyor.

Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer ettikleri oyuncularla beraber kadrolarının yüzde 70'ini değiştirdiklerini söyledi.

Takıma yeni katılan futbolcuları öncesinde uzun süredir takip ettiklerini ifade eden Erdoğan, "Biz hepsinden memnunuz. İyi çalışıyorlar. Belli bir uyum sürecini yaşıyorlar. Yeni oyuncu transfer edip çok çabuk takım olunmuyor. Onun belli bir süreci var. Bizde her hafta üzerine koyarak uyum sürecini atlatmayı düşünüyoruz. Ben açıkçası oyuncularımın özellikle karakterlerinden, çalışma isteği ve aidiyet duygusundan çok memnunum. İnşallah bu da bize başarıyı getirecek." dedi.

Erdoğan, Süper Lig'e ilk kez çıktıkları geçen sezonda, takımın 6-7 haftada kendini bularak oyuncuların birbirlerine uyum sağladığını belirtti.

Oyuncuların uyum sürecini çabuk atlatmasını beklediğini kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Fiziksel olarak tam seviyemize kavuşmamız, oyuncuların birbirini daha iyi tanıması, oyun anlayışımıza oyuncularında cevap vermesi için belli bir süreç gerekiyor. Açıkçası 3 maçımızı değerlendirirsem Kasımpaşa maçını içeride berabere bitirdik. Yenebileceğimiz bir maçta Galatasaray ile deplasmanda 88. dakikada yediğimiz bir gol var. Gerçekten üzüldük. Onun dışında Alanya maçında da bizim geçen seneden bildiğimiz bir oyun tarzı vardı. Oynatmak istediğimiz ofansif bir futbol vardı. Oyuncularımız da bu oyun anlayışını yerleştirmeye çalışıyoruz. İnşallah bunun da devamını getiririz."

Bu sezon taraftarlarına izlerken keyif veren ve gurur duyulan bir takım oluşturmaya çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, "Bu bizi nereye götürür şuan açıkçası bilmiyoruz ama biz oynarken gerçekten futbolun doğru, güzel tarafını sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Cesur, iyi mücadele eden, savaşan, hiçbir zaman mağlubiyeti kabul etmeyen, her hafta üzerine koyarak devam eden, sürekli kendini geliştiren bir takım yaratmak istiyoruz. Bizi statta, televizyon karşısında izleyen izleyicilerimize keyif verirken, oyuncularımızın da keyif almasını istiyoruz. İnşallah bunu yaratabilirsek zaten sonuçları da gelir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

Süper Lig'in bilançosu ekside! Transfer açığı tam 420 milyon TL
Süper Lig'in bilançosu ekside! Transfer açığı tam 420 milyon TL

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Faik Öztrak İbrahim Altay Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Gülşen Melisa Şenolsun Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Cristiano Ozan Tufan Abdullah Avcı Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri... Kadrosunda önemli değişikliğe giden Hatayspor, yeni transferleriyle başarıyı yakalamak istiyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 11:09:10. #1.16#

title