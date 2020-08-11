Son dakika haberleri! Kadirli-Ceyhan yolunda kaza: 1'i ağır 2 yaralı
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Son dakika haberleri! Kadirli-Ceyhan yolunda kaza: 1'i ağır 2 yaralı

Son dakika haberleri: Adana'da Kadirli-Ceyhan karayolu Gaziköy yol kavşağı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Son dakika haberleri! Kadirli-Ceyhan yolunda kaza: 1'i ağır 2 yaralı
11.08.2020 13:50 | Son Güncelleme: 11.08.2020 14:05

Adana'da Kadirli-Ceyhan karayolu Gaziköy yol kavşağı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan karpuz yüklü aracın sürücüsü Cankur ekiplerinin çalışması ile araçtan çıkarıldı.

Kaza, Kadirli-Ceyhan karayolu Gaziköy yol kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 80 KS 356 plakalı kamyon aynı yönde seyir halinde olan 01 AAR 259 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazanın tırın önünde giden bir aracın ani fren yapması sonucu meydana geldiği belirtilirken, kamyonda bulunan Suat Özbeytür ile Hüseyin Çatal yaralandı. Aracında sıkışan Suat Özbeytür, CANKUR ekiplerinin çabaları ile araçtan çıkarıldı.

Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Ceyhan Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan Suat Özbeytür'ün durumunun ağır olduğu, Hüseyin Çatal'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Kaza nedeniyle kapanan yol kontrollü olarak trafiğe açıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili olarak gerekli incelemeleri yaptıktan sonra kazaya karışan kamyon ve tır olay yerinden kaldırıldı.

Jandarmanın 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı trafik kazası ile ilgili olarak inceleme başlattığı öğrenildi. - ADANA

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Kaynak: İHA

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