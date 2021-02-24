Son dakika haberleri | Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın annesine saldırı- TEKRAR

Bir son dakika haberine göre KONYA'da sevgilisi Ayşe Dırla'ya küfredip kameriyeyi yumrukladığı gerekçesiyle müdahale eden Kadir Şeker tarafından kalbinden bıçaklanıp öldürülen Özgür Duran'ın (32) Antalya'da yaşayan annesi Mübeyyen Güner Dalkılınç (48), Dırla'nın kız kardeşi Figen Dırla'nın saldırısına uğradı.

KONYA'da sevgilisi Ayşe Dırla'ya küfredip kameriyeyi yumrukladığı gerekçesiyle müdahale eden Kadir Şeker tarafından kalbinden bıçaklanıp öldürülen Özgür Duran'ın (32) Antalya'da yaşayan annesi Mübeyyen Güner Dalkılınç (48), Dırla'nın kız kardeşi Figen Dırla'nın saldırısına uğradı. Figen Dırla'nın kafa atıp saçını yolduğu, ölümle tehdit ettiği Dalkılınç, şikayetçi oldu.

Konya'da iddiaya göre, geçen yıl 5 Şubat'ta Piri Reis Parkı'nda sevgilisi Ayşe Dırla'ya bağırarak küfreden ve kameriyeyi yumruklayan Özgür Duran'a müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, boğuşma sırasında Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası tutuklanıp hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame hazırlanan Şeker, yargılandığı Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Şeker'in cezası, olayın haksız tahrik altında gerçekleşmesi nedeniyle 15 yıla, iyi hal hükümleri uygulanarak 12,5 yıla düşürüldü.Gerekçeli kararın tebliğ edilmesinin ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, kararla ilgili İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu. Başsavcılığın başvurusunda, Kadir Şeker'e verilecek cezada, Cumhuriyet Savcısı'nın mütalaası doğrultusunda haksız tahrik indiriminin üst seviyeden uygulanması istendi. Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararın bozulması ve haksız tahrik indiriminin en üst seviyeden uygulanması durumunda, Kadir Şeker'e verilen ceza, iyi hal hükümleri de uygulanarak, 10 yıla düşecek.

SAÇINI YOLDU, BURNUNA KAFA ATTIDava dosyasının bir numaralı tanığı Ayşe Dırla'nın kız kardeşi Figen Dırla, geçen cumartesi günü Antalya'da yaşayan Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner Dalkılınç'ı darbetti. Oğluna yemek götürmek için evden çıkan Dalkılınç, Kadir Şeker hakkında yürütülen ve takipsizlik kararı verilen 'kiralık katil' soruşturmasında adı geçen Ayşe Dırla'nın kız kardeşi Figen Dırla ile Yeşildere Mahallesinde sokak üzerinde karşılaştı. Dalkılınç'ın önünü kesen Dırla, tehdit ettiği Dalkılınç'ı dövdü. Dalkılıç'ın saçını kopartan ve tokasını kıran Dırla, burnuna da kafa attı. Hastaneden darp raporu alan Mübeyyen Güner Dalkılınç, emniyete giderek Figen Dırla'dan şikayetçi oldu. Figen Dırla hakkında, kasten yaralama ve tehdit suçlarından soruşturma başlatıldı.

'SOKAKTA GÖRÜNCE SALDIRDI'Mübeyyen Güner Dalkılınç, sokakta oğlunu ararken karşısına Ayşe Dırla'nın kardeşi Figen Dırla'nın çıktığını belirterek, "Bir anda bana saldırmaya başladı. 'Oğlun gibi seni de öldürsek ne yazar?' dedi ve yakamdan tutup kafa attı. Tokamı kırıp, saçımı yoldu. Hakaret ve tehditlerde bulundu. Ben yine de bu işin peşini bırakmayacağım. Bunların korktuğu bir şey var ki bize saldırıyorlar. Açıkça 'Oğlunu biz öldürttük' diyor. 'Kadir Şeker'i biz tuttuk' der gibi itiraf ediyorlar" dedi.

Özgür Duran'ın kardeşi Niyazi Remzi Duran ise ağabeyinden sonra annesinin de canına kıyılmak istendiğini söyledi. Annesinin darbedilmesinin peşini bırakmayacağını belirten Remzi Duran, "Biz daha önceden can güvenliğimiz yok diye koruma talep etmiştik. Bize koruma verilmediği gibi bir de darbedildik. Bu işin takipçisi olacağız. Ailemden ikinci bir kişinin zarar görmesine izin vermeyeceğim" diye konuştu.

- Antalya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı