Son dakika haberleri: Kadınların ekmek pişirmek için bir araya gelmesiyle virüsün yaydığı mahalleye karantina
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Son dakika haberleri: Kadınların ekmek pişirmek için bir araya gelmesiyle virüsün yaydığı mahalleye karantina

11.12.2020 15:35 | Son Güncelleme: 11.12.2020 15:39
Son dakika haberleri: Kadınların ekmek pişirmek için bir araya gelmesiyle virüsün yaydığı mahalleye karantina

Gelen son dakika haberine göre KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesindeki Kapuzbaşı Mahallesi'nde ekmek pişirmek için fırında bir araya gelen ve birbirine koronavirüs bulaştıran 72 kişinin tedavisi devam ediyor.

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesindeki Kapuzbaşı Mahallesi'nde ekmek pişirmek için fırında bir araya gelen ve birbirine koronavirüs bulaştıran 72 kişinin tedavisi devam ediyor. Mahalle muhtarı Hasan Pulu, "Bir kadından çıkan koronavirüs sonrası bugün son rakamımız 72 oldu" dedi.

Yahyalı ilçesine 65 kilometre uzaklıkta 615 kişinin yaşadığı 150 haneli Kapuzbaşı Mahallesi'nde 5 Aralık'ta kadınlar, kış öncesi birlikte ekmek pişirdi. Aradan geçen süreçte mahallede yaşayan bazı kadınlar yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastanelere başvurdu. Hastanede testleri yapılan kadınların sonuçları pozitif çıktı. Kadınlar evlerinde karantina altına alındı. Bunun üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı gereği dün karantina altına alındı. Bölgede nöbet tutan jandarma ekipleri, mahalleye giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

'1 KADINDAN ÇIKAN VİRÜSLE 72 KİŞİ HASTA OLDU'Kapuzbaşı Mahalle Muhtarı Hasan Pulu, "Şu anda mahallemiz karantina altına alındı. Her zaman olduğu gibi bir aile ziyaretinden kaynaklanan bir durum. Aile ziyareti gerçekleştiren bir kişi pozitif vaka olduğunu bilmiyor. Sonrasında ekmek yapmaya geliyor. Bizim mahallemizde yufka ekmek yapma durumumuz var. Yufka ekmek yapma esnasında burada en az 10-15 kadın bir araya gelir. Bir kadından çıkan koronavirüs sonrası bugün son rakamımız 72 oldu. Şu anda test sonucu pozitif çıkanlardan birisi Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyor. Onun dışındakiler evlerinde karantina altına alındı" dedi.

Vatandaşları da uyaran Pulu, "Bizim bu durumda kendi evimizde kalmamız lazım. Artık akraba ziyaretlerini bitirmemiz gerekiyor. Yoksa bu hastalığın önlenmesi çok zor. Buradaki insanlar son yaşanan olay sonrası hastalığın ciddiyetine vardı. Şu anda mahalledeki insanlar bu karantina sürecine genel olarak uyuyorlar" diye konuştu.

 


- Kayseri
Son dakika haberleri: Kadınların ekmek pişirmek için bir araya gelmesiyle virüsün yaydığı mahalleye karantina
Son dakika haberleri: Kadınların ekmek pişirmek için bir araya gelmesiyle virüsün yaydığı mahalleye karantina
Son dakika haberleri: Kadınların ekmek pişirmek için bir araya gelmesiyle virüsün yaydığı mahalleye karantina
Son dakika haberleri: Kadınların ekmek pişirmek için bir araya gelmesiyle virüsün yaydığı mahalleye karantina
Son dakika haberleri: Kadınların ekmek pişirmek için bir araya gelmesiyle virüsün yaydığı mahalleye karantina
Son dakika haberleri: Kadınların ekmek pişirmek için bir araya gelmesiyle virüsün yaydığı mahalleye karantina

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

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