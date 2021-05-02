Son dakika haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Bursa Büyükşehir Belediyespor şampiyonluk kupasını aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Bursa Büyükşehir Belediyespor şampiyonluk kupasını aldı

Son dakika haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Bursa Büyükşehir Belediyespor şampiyonluk kupasını aldı
Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin - Haberler | Spor

Son dakika haberler: Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde sezonu tek yenilgiyle ilk sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Bursa Büyükşehir Belediyespor kupasına kavuştu.

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde sezonu tek yenilgiyle ilk sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Bursa Büyükşehir Belediyespor kupasına kavuştu.

Ligin son haftasında TOFAŞ Spor Salonu'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor ile İstanbul Üniversitesi karşılaştı.

Haftalar önce şampiyonluğunu garantileyip Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselmeye hak kazanan Bursa temsilcisi, bu maçta da 112-53 galip gelerek sezonu noktaladı.

Ligde oynadığı 28 müsabakada 27 galibiyet alan Bursa Büyükşehir Belediyespor, önemli bir başarıya da imza atmış oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok ve Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan'ın da izlediği maçın ardından kupa töreni düzenlendi. Alkışlar eşliğinde seremoni alanına gelen Bursa Büyükşehir Belediyesporlular, şampiyonluk kupası ve madalyalarını Beşok'un elinden aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

Beşiktaş, Salih Uçan'a sezon sonunda imzayı attırıyor
Beşiktaş, Salih Uçan'a sezon sonunda imzayı attırıyor
Adıyaman 1954 Başkanı Cevher Erdem, şampiyonluk yaşayan ilk kadın başkan olarak tarihe geçti
Adıyaman 1954 Başkanı Cevher Erdem, şampiyonluk yaşayan ilk kadın başkan olarak tarihe geçti
Ekranlarda skandal sözler! Hatay Basın Sözcüsü yorumcuyla tartıştı, 'Lan şerefsiz' diye bağırdıktan sonra yayından atıldı
Ekranlarda skandal sözler! Hatay Basın Sözcüsü yorumcuyla tartıştı, "Lan şerefsiz" diye bağırdıktan sonra yayından atıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Haydar Akar Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Feyza Aktan Hülya Avşar Acun Ilıcalı Nesrin Cavadzade
Spor Diego Mesut Özil Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Bursa Büyükşehir Belediyespor şampiyonluk kupasını aldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 17:39:59. #1.15#

title