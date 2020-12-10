Son dakika haberleri! Kadına yönelik şiddet güvenlik kameralarına yansıdı
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Son dakika haberleri! Kadına yönelik şiddet güvenlik kameralarına yansıdı

10.12.2020 14:23 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:28

Son dakika genel haberine göre Kadına yönelik şiddet güvenlik kameralarına yansıdı Didim'de meydana gelen olayda genç kadın, erkek tarafından duvar üzerinde darp edildi Aydının Didim ilçesinde kadına yönelik şiddet sokak ortasında yaşandı.

Kadına yönelik şiddet güvenlik kameralarına yansıdı

Didim'de meydana gelen olayda genç kadın, erkek tarafından duvar üzerinde darp edildi

AYDIN - Aydının Didim ilçesinde kadına yönelik şiddet sokak ortasında yaşandı. Kadına uygulanan şiddet bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay; Yeni Mahalle 842 Sokak üzerinde yaşandı. Bir iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilen olayda; sokak üzerinde sözlü olarak kavgaya tutuşan bir kadın ile bir erkeğin tartışması daha sonra fiziki müdahaleye döndü. Erkeğin duvar üzerindeki kadını fiziki olarak darp ettiği görüldü.

Erkek şahsın, sokaktaki bir duvarın üzerinde sıkıştırdığı kadına fiziki olarak şiddet uyguladığı anlar kameralarca kaydedildi. Olayı gören duyarlı bir vatandaşın ise kavga eden çifti uyardığı görülürken, şiddet uygulayan erkeğin ise kendilerini uyaran vatandaşa da tepki gösterdiği görüldü. Şiddete uğrayan kadın ise erkeğin bir anlık boşluğundan faydalanarak olay yerinden uzaklaşırken, kendisine şiddet uygulayan erkeğin ise kadını takip ettiği de görüldü.

Yaşanan olayla ilgili155 polis ihbar hattına ihbar gelmediği ve olayın emniyet yetkililerine bildirilmediği de öğrenildi.

Son dakika haberleri! Kadına yönelik şiddet güvenlik kameralarına yansıdı
Son dakika haberleri! Kadına yönelik şiddet güvenlik kameralarına yansıdı
Son dakika haberleri! Kadına yönelik şiddet güvenlik kameralarına yansıdı
Son dakika haberleri! Kadına yönelik şiddet güvenlik kameralarına yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇALIŞKAN

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