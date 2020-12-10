Son dakika haberleri! Kadına yönelik şiddet güvenlik kameralarına yansıdı

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Kadına yönelik şiddet güvenlik kameralarına yansıdı

Didim'de meydana gelen olayda genç kadın, erkek tarafından duvar üzerinde darp edildi

AYDIN - Aydının Didim ilçesinde kadına yönelik şiddet sokak ortasında yaşandı. Kadına uygulanan şiddet bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay; Yeni Mahalle 842 Sokak üzerinde yaşandı. Bir iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilen olayda; sokak üzerinde sözlü olarak kavgaya tutuşan bir kadın ile bir erkeğin tartışması daha sonra fiziki müdahaleye döndü. Erkeğin duvar üzerindeki kadını fiziki olarak darp ettiği görüldü.

Erkek şahsın, sokaktaki bir duvarın üzerinde sıkıştırdığı kadına fiziki olarak şiddet uyguladığı anlar kameralarca kaydedildi. Olayı gören duyarlı bir vatandaşın ise kavga eden çifti uyardığı görülürken, şiddet uygulayan erkeğin ise kendilerini uyaran vatandaşa da tepki gösterdiği görüldü. Şiddete uğrayan kadın ise erkeğin bir anlık boşluğundan faydalanarak olay yerinden uzaklaşırken, kendisine şiddet uygulayan erkeğin ise kadını takip ettiği de görüldü.

Yaşanan olayla ilgili155 polis ihbar hattına ihbar gelmediği ve olayın emniyet yetkililerine bildirilmediği de öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇALIŞKAN