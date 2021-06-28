Son dakika haberleri... Kadına şiddet nedeniyle tedbir kararı verilen erkeklere "farkındalık" eğitimi
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Son dakika haberleri... Kadına şiddet nedeniyle tedbir kararı verilen erkeklere "farkındalık" eğitimi

Son dakika haberleri... Kadına şiddet nedeniyle tedbir kararı verilen erkeklere 'farkındalık' eğitimi
Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan - Haberler | Sağlık

Son dakika haberler: Kadına şiddet nedeniyle hakkında önleyici tedbir kararı bulunan erkeklere, kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin farkındalık kazandırmak amacıyla "Aile İçi Şiddet Farkındalık Programı" kapsamında eğitim verilecek.

Kadına şiddet nedeniyle hakkında önleyici tedbir kararı bulunan erkeklere, kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin farkındalık kazandırmak amacıyla "Aile İçi Şiddet Farkındalık Programı" kapsamında eğitim verilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık imzasıyla 81 il müdürlüğüne gönderilen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" genelgesine göre, kadına yönelik şiddetle mücadeleye erkeklerin daha yoğun katılımını sağlamak üzere farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yapılacak, şiddetin önlenmesinde toplumsal farkındalığın artırılmasını hedefleyen tedbirler alınacak.

Hakkında önleyici tedbir kararı bulunanların Aile Eğitim Programı'na katılımı sağlanacak. Şiddetin önlenmesinde erkek katılımını sağlamak için çocuk, genç ve yetişkin olmak üzere tüm yaş grubundan erkeklere yönelik bilinçlendirme ve farkındalık artırma çalışmaları yapılacak.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile memur, işçi ve işveren sendikaları tarafından erkek üyeler için kadın-erkek eşitliği, olumlu babalık tutumları, aile içi iletişim, kadına yönelik şiddetle mücadele gibi konularda eğitim ve seminer programları düzenlenecek.

Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde vatani görevini yapan erbaş ve erlerin de şiddetle mücadele sürecine katılımı sağlanarak, eğitim programlarına devam edilecek.

Olumlu babalık tutumları, aile içi iş bölümü ve şiddetle mücadeleye erkek katılımı gibi konularda görsel, işitsel ve sosyal medyada sürdürülecek farkındalık kampanyaları düzenlenecek.

Pilot çalışma tamamlanarak tüm illerde uygulamaya geçilecek

Hakkında önleyici tedbir kararı bulunan erkeklere, kadına yönelik şiddete ilişkin temel düzeyde farkındalık kazandırmak üzere yarım günlük seminer programı şeklinde başlatılan "Aile İçi Şiddet Farkındalık Programı"nın pilot uygulaması tamamlanacak.

Bu kişilerin davranışlarında olumlu alışkanlıklar geliştirilmesi ve yaptığının suç olduğunu anlaması amacıyla başlatılan program, tüm illerde hayata geçirilecek ve hakkında önleyici tedbir kararı bulunan erkeklere farkındalık eğitimleri verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan

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