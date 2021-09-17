Son dakika haberleri! Kadın zanlının "jandarmayım" diyerek aldığı altınları jandarma dedektifler buldu

Çanakkale'nin Çan ilçesinde kendisini jandarma personeli olarak tanıtan kadın şüphelinin çaldığı altınlar, jandarmanın dedektif ekibi tarafından bulundu.

Hurma köyünde yaşayan A.Y'nin evine gelerek kendisini jandarma görevlisi olarak tanıtan zanlı, kadından evdeki altınları incelemek üzere istedi.

Bunun üzerine A.Y, evindeki 10 tam, 5 yarım, 3 çeyrek altın ile 5 bileziğini jandarma görevlisi zannettiği kadın şüpheliye teslim etti.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan A.Y, durumu jandarmaya bildirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri tarafından yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda şüphelinin F.A. olduğu belirlendi.

F.A'nın bir kısmını Çanakkale'deki kuyumcuda bozdurduğu altınlar alınarak diğer malzemelerle birlikte A.Y'ye teslim edildi.

Kadın şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.