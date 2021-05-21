Son dakika haberleri! Kadın milli takımı, U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
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Son dakika haberleri! Kadın milli takımı, U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı

Son dakika haberleri! Kadın milli takımı, U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberlerine göre Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te devam eden U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda toplam 5 madalya kazanan kadın milli takımı, 116 puan topladı ve takım halinde dördüncü oldu.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te devam eden U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda toplam 5 madalya kazanan kadın milli takımı, 116 puan topladı ve takım halinde dördüncü oldu.

53 kiloda Zeynep Yetgil çeyrek finalde Moldovalı Mariana Dragutan'ı 10-0, yarı finalde de Ukraynalı Maria Vynnyk'i 3-3'ten yendi. Yetgil final öncesi sakatlandığı için maça çıkamadı ve gümüş madalyada kaldı. 62 kiloda Cansu Aksoy, bronz madalya için karşılaştığı Rus rakibi Maria Laghuina'ya yenildi ve Avrupa beşincisi oldu. 65 kiloda Aslı Demir üçüncülük maçında Alman rakibi Eylen Sewina'ya yenilince Avrupa beşincisi oldu. 57 kiloda Eda Tekin repesajda Rus rakibi Viktorya Vaulina'ya yenildi. Türkiye, U23 kadınlarda Zeynep Yetgil ve Ayşegül Özbege ile gümüş madalya; Aynur Erge, Esra Pul ve Nesrin Baş ile bronz madalya kazandı. Toplam 5 madalya kazanan kadın milli takımı, takım halinde 116 puan topladı ve dördüncü oldu.

Milliler serbest stilde de 3 altın, 3 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazanmıştı. Şu ana kadar serbest stil ve kadınlarda toplam madalya sayısı 11 oldu.

Ay-yıldızlılar grekoromende ilk günde yapılan müsabakalar sonunda 1 final, 3 bronz 1 repesaj maçı yapma hakkını elde etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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