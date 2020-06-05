Son dakika haberleri: Kadın girişimci, ihracatlık kirazları internetten iç piyasaya satıyor Son dakika güncel haberine göre MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, kadın girişimci Gönül Ünlü, Türkiye'nin en kaliteli ihraç ürünü kirazlarını internet üzerinden 2,5 ve 4 kilogramlık paketler halinde iç piyasaya satmaya başladı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, kadın girişimci Gönül Ünlü, Türkiye'nin en kaliteli ihraç ürünü kirazlarını internet üzerinden 2,5 ve 4 kilogramlık paketler halinde iç piyasaya satmaya başladı.

Türkiye'nin en kaliteli kirazları, yetiştiği İzmir'in Kemalpaşa, Manisa'nın Salihli ve Alaşehir ilçeleri ile Afyonkarahisar, Isparta ve Niğde gibi bölgelerinden toplanarak, Alaşehir'de bulunan dünya standartlarındaki işletmelerde yıkanıp, temizleniyor; boylarına göre ayrılıyor. Kirazlar ardından da karton kutu ve poşetlerle paketlenip, dış piyasada satılıyor. İhraç edilen kirazların dışında kalan diğer kirazlar iç piyasaya sürülüyor. Alaşehir'de iş yeri olan Gönül Ünlü, yurt dışına ihraç edilen kalitedeki kirazları 2,5 ve 4 kilogramlık paketler halinde internet yoluyla iç piyasada satıyor. Ünlü, internetten aldığı siparişleri Türkiye'nin dört bir yanına kargo ile gönderiyor.

Aslen Kayserili olan ve daha önce yaş sebze ve meyve sektöründe uzun yıllar çalıştığını belirten Ünlü, "Halkımız, "İyi kirazlar hep ihraç ediliyor. Kendi üretimimiz olmasına rağmen bizler yiyemiyoruz' diyor. Buradan esinlenip, ihraç edilen bu kirazları internet üzerinden iç piyasada satmaya karar verdim. Böylelikle bu yeni sistem ortaya çıktı. Zaten gelecekte pek çok şey internetten satılacak. Bu da böyle bir karar almamızda etkili oldu" dedi.

Talebe göre ihracat da yapan Ünlü, Türk kadınlarına yol göstermek için böyle bir girişimde bulunduğunu söyledi. Türk kadının çok akıllı olduğunu belirten Ünlü, "İş bulamıyorum', 'Para kazanamıyorum', 'Nerede çalışacağım', 'İşsizlik çok' diyen kadınlara, evde birazcık kafamızı çalıştırdığımız zaman yapabileceğimiz iş çok diyorum. Yeter ki kafalarını çalıştırsınlar. Gelecekte tüm satışlar internet üzerinden yapılacak. Kadınların artık kendi ekonomik gücünü eline alması lazım" dedi.

Kaynak: DHA