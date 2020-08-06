Son dakika haberleri... Kadıköy ve Üsküdar'da denetim: Moda'da yürüyemiyorum hepsi maskesiz kaçıyorum
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... Kadıköy ve Üsküdar'da denetim: Moda'da yürüyemiyorum hepsi maskesiz kaçıyorum

Gelen son dakika haberine göre İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında kent genelinde pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetimler yapılıyor.

Son dakika haberleri... Kadıköy ve Üsküdar'da denetim: Moda'da yürüyemiyorum hepsi maskesiz kaçıyorum
06.08.2020 12:28 | Son Güncelleme: 06.08.2020 12:54
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında kent genelinde pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetimler yapılıyor. Kadıköy'de yapılan denetimler sırasında bir kişi maske takılmamasına tepki göstererek, "Ben Moda'da yürüyemiyorum hepsi maskesiz kaçıyorum" dedi.

İçişleri  Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesinin ardından, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de ilçe genelinde denetim yaptı. Sabah saatlerinde, korona virüs salgınıyla mücadelede  'maske ve sosyal mesafe' kuralı denetlendi. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kadıköy Meydan'da ve toplu taşıma araçlarında vatandaşları maske konusunda uyararak maskeyi usulüne uygun şekilde kullanmayanları ikaz etti. Genel anlamda maske kuralına uyulduğu görülen Kadıköy'de ekiplerin denetimleri gün boyunca devam edecek. Maske kuralına uymayan ve polisin ikazını dikkate almayan vatandaşlara ise cezai işlem uygulanacak. Denetim noktasında bir vatandaş maske takmayan insanlardan dolayı rahatça dışarıya çıkamadığını belirterek, "Ben Moda'da yürüyemiyorum hepsi maskesiz kaçıyorum" dedi.

ÜSKÜDAR KAYMAKAMI DENETİMLERE KATILDI

Koronavirüs denetimleri kapsamında Üsküdar'da da bulunan esnaflar da denetlendi. Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara, İlçe Tarım Müdürü Dilruba Okay ve İlçe Sağlık Müdürü Yusuf Taşçı'nın da katıldığı denetimler sırasında Kaymakam Demiryürek, esnaflara sosyal mesafe ve maske konusunda dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Üsküdar sahilde oturan vatandaşlara da uyarılarda bulunan kaymakam Demiryürek, maskesi olmayan vatandaşlar da maske dağıttı.

 


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım Güncel
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu Magazin
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi Yaşam
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit Politika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme Magazin
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket kurdurmuş Ekonomi
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket...
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim
Son Dakika: TBMM'de koronavirüs alarmı! 9 milletvekili ve 35 personelin test sonuçları pozitif çıktı
Son Dakika: TBMM'de koronavirüs alarmı! 9 milletvekili ve 35 personelin test sonuçları pozitif çıktı
İçişleri Bakanı Soylu, sokağa çıkma yasağı tartışmalarına noktayı koydu: Gündemimizde yok
İçişleri Bakanı Soylu, sokağa çıkma yasağı tartışmalarına noktayı koydu: Gündemimizde yok
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ürküten sözler: Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ürküten sözler: Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
Son Dakika: Beyrut'u yıkan büyük patlamada ölü sayısı 135'e yükseldi
Son Dakika: Beyrut'u yıkan büyük patlamada ölü sayısı 135'e yükseldi
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Arda Turan, Galatasaray'dan 4 milyon TL garanti ücret alacak
Arda Turan, Galatasaray'dan 4 milyon TL garanti ücret alacak
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
Hannibal koca, karısının parmağını ısırarak koparttı
Hannibal koca, karısının parmağını ısırarak koparttı
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış
Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor
Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor
ABD'de yaz kampında 260 çocuk virüse yakalandı, çıkan rapor korkuttu: Koronavirüs okullarda sanılandan çok daha hızlı yayılabilir
ABD'de yaz kampında 260 çocuk virüse yakalandı, çıkan rapor korkuttu: Koronavirüs okullarda sanılandan çok daha hızlı yayılabilir
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Muharrem İnce'yi parti kurmaya iten anket! Cevapların yüzde 54.5'i 'CHP'nin başında İnce olmalı' diyor
Muharrem İnce'yi parti kurmaya iten anket! Cevapların yüzde 54.5'i "CHP'nin başında İnce olmalı" diyor
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Süper Lig şampiyonu 2021/22 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamayacak
Süper Lig şampiyonu 2021/22 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamayacak
Barcelona, 19 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Gustavo Maia'yı kadrosuna kattı
Barcelona, 19 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Gustavo Maia'yı kadrosuna kattı
Theo Hernandez ile Zoe Cristofoli, yaptıkları paylaşımlarla aşklarını ilan ettiler
Theo Hernandez ile Zoe Cristofoli, yaptıkları paylaşımlarla aşklarını ilan ettiler
Altın 480,8 lirayla rekor tazeledi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Altın 480,8 lirayla rekor tazeledi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi
Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay! Kızarmış tavuğun içinden maske çıktı
Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay! Kızarmış tavuğun içinden maske çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Murat Kurum Muharrem İnce Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Müjde Ar Seda Sayan Barış Arduç Şeyma Subaşı
Spor Okan Buruk Arda Turan Erol Bulut Mehmet Topal Mustafa Cengiz
Daha Fazla Beyrut Lübnan Patlama Instagram
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Kadıköy ve Üsküdar'da denetim: Moda'da yürüyemiyorum hepsi maskesiz kaçıyorum - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 13:41:22. #1.14#
title