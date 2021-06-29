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Son dakika haberleri... KADIKÖY'DEKİ YANGINDA GENÇ MÜZİSYEN HAYATINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre 20 yaşındaki müzisyenin öldüğü yangın böyle görüntülendiHaber-Kamera Mustafa ESEN KADIKÖY'de sabah saatlerinde 8 kişinin kaldığı bir dairede çıkan yangında, müzisyenlik yapan Yusuf Can Döğüşçü hayatını kaybetti.

20 yaşındaki müzisyenin öldüğü yangın böyle görüntülendi

Haber-Kamera Mustafa ESEN KADIKÖY'de sabah saatlerinde 8 kişinin kaldığı bir dairede çıkan yangında, müzisyenlik yapan Yusuf Can Döğüşçü hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek ve apartmanda kalanları çıkarmak için büyük bir mücadele verdi.

Osmanağa Mahallesi Tayyareci Sami Sokak içerisinde sabah saat 07.00 sıralarında 4 katlı bir binanın 1. katında yangın çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen yangına, başta Kadıköy İtfaiyesi olmak üzere çevredeki ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri alevlerle baş etmeye çalışırken, bir taraftan da üst katlarda kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye uzun uğraşlar sonucu, yangını kontrol altına aldı. Bu sırada merdivenle üst katlara ulaşan itfaiye, vatandaşların güvenliğinden emin oluncaya kadar bir süre bekledi. Yangının kontrol altına alınmasından sonra binada kalanlar, apartmanın merdivenlerinden kontrollü bir şekilde indirildi.

MÜZİSYEN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Alevlerin söndürülmesinden sonra dairede kalan gençlerden Yusuf Can Döğüşçü (20) isimli gencin cesedine ulaşıldı. Caddebostan'da müzisyenlik yaptığı öğrenilen Yusuf Can Döğüşçü'nün ölümü arkadaşlarını hüzne boğdu. Dairede 8 gencin kaldığı ve yangından hemen sonra çıktıkları öğrenilirken, yangında hayatını kaybeden Yusuf Can Döğüşçü'nün cenazesi ambulansa taşınarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis yangının çıkışı ile ilgili soruşturma başlattı.

Binadan çıkan Mehmet Başaran, İçerde uyuyorduk, bir abi bağırdı. Hemen dışarı koştuk. dedi. Binadan çıkan Abdullah Sarkman ise, Aşağıdan zile bastılar, biz de balkona çıktık. İçeriyi duman sarmıştı, biz de aşağı inemedik şeklinde konuştu.

Yangının başladığı dairenin hemen altındaki iş yerinin sahibi, 'Alt taraftaki dükkan benim. Üst taraftaki alana yatak atmışlar orada yatıyorlar. Orayı blok yapmışlar. Orada bekarlar kalıyor diye konuştu.

Son dakika haberleri... KADIKÖY'DEKİ YANGINDA GENÇ MÜZİSYEN HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haberleri... KADIKÖY'DEKİ YANGINDA GENÇ MÜZİSYEN HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haberleri... KADIKÖY'DEKİ YANGINDA GENÇ MÜZİSYEN HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haberleri... KADIKÖY'DEKİ YANGINDA GENÇ MÜZİSYEN HAYATINI KAYBETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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