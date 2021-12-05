Son dakika haberleri! Kadıköy'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de bir motosiklet ve 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 bağlantı yolu Uzunçayır mevkisinde, Hakan A.'nın kullandığı 06 HT 555 plakalı otomobil, Mustafa İ.A. idaresindeki 34 CP 226 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Savrulan motosikletin çarptığı Şevki C. yönetimindeki 34 JZ 0053 plakalı otomobil de İlayda I. idaresindeki 34 ET 9343 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralanan motosiklet sürücüsü ve beraberindeki kişiye, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

AA / Zafer Arslan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet