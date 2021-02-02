Son dakika haber... KADIKÖY'DEKİ EYLEMDE GÖZALTINA ALINANLAR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ
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Son dakika haber... KADIKÖY'DEKİ EYLEMDE GÖZALTINA ALINANLAR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

02.02.2021 22:57 | Son Güncelleme: 02.02.2021 23:02
Son dakika haber... KADIKÖY'DEKİ EYLEMDE GÖZALTINA ALINANLAR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Son dakika gündem haberi... Cemil ÖZDEMİR/Kadiköy'de polisin müdahalesi sonrası gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi.

Cemil ÖZDEMİR/

Kadiköy'de polisin müdahalesi sonrası gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi. Kadıköy'de Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine destek vermek amacıyla protesto gösterisi için toplanan gruplardan gözaltına alınan 104 kişi sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Son dakika haber... KADIKÖY'DEKİ EYLEMDE GÖZALTINA ALINANLAR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ
Son dakika haber... KADIKÖY'DEKİ EYLEMDE GÖZALTINA ALINANLAR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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