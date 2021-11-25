Son dakika haberleri: Kadıköy'de yolcusuna hakaret ettiği öne sürülen taksi sürücüsü gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haberleri: Kadıköy'de yolcusuna hakaret ettiği öne sürülen taksi sürücüsü gözaltına alındı

AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Kadıköy'de yolcusuna hakaret ettiği öne sürülen taksi sürücüsü gözaltına alındı

Son dakika gündem haberi: Kadıköy'de mesafeyi beğenmediği için yolcusuna sözlü hakarette bulunduğu öne sürülen taksi sürücüsü gözaltına alındı.

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de mesafeyi beğenmediği için yolcusuna sözlü hakarette bulunduğu öne sürülen taksi sürücüsü gözaltına alındı.

??????? İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan "İstanbul'da taksici terörü! Mesafeyi beğenmedi, yolcuya hakaretler yağdırdı" başlıklı haberler e ilişkin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı.

Araştırmalar sonucu, olayın iki gün önce Kadıköy Kozyatağı mevkisinde meydana geldiği, taksi sürücüsünün yolcu olarak aldığı vatandaşa sözlü hakarette bulunduğu tespit edildi.

Görüntülerde yer alan araç sürücüsü Y.B, sivil trafik ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince bin 339 lira idari para cezası uygulanan şüpheli hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" başlıklı 301. maddesi uyarınca adli işlem yapıldı.

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AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri

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