Son dakika haberleri | Kadıköy'de trafikte levyeli kavga kamerada
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Son dakika haberleri | Kadıköy'de trafikte levyeli kavga kamerada

Son dakika haberleri | Kadıköy'de trafikte levyeli kavga kamerada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Mustafa ESEN / KADIKÖY'de, bir sürücünün yaralandığı trafikteki levyeli kavga cep telefonu ve güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Mustafa ESEN/ KADIKÖY'de, bir sürücünün yaralandığı trafikteki levyeli kavga cep telefonu ve güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Kadıköy'de önceki gün saat 17.00 sıralarında yoğun trafik sırasında yol vermeme yüzünden tartışma çıktı. Büyük bir marketin sanal mağazasında çalışan İsmail Alkan ile tartışan ve henüz kimliği tespit edilemeyen sürücü, bir anda aracına koşarak bagajdan levye çıkardı. Bu sırada hareket eden İsmail Alkan'ın kullandığı hafif ticari aracın peşinden koşan levyeli kişi, önce araca vurdu, daha sonra da metrelerce ileride aracı durdurarak saldırısına devam etti. Bu sırada çevredeki vatandaşlar da kavgayı ayırmak için olay yerine koştu. Kavga sırasında İsmail Alkan, başından yaralandı. Yaşanan olay ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Güvenlik kameralarına da yansıyan olay sırasında yaralanan İsmail Alkan kendi imkanları ile hastaneye giderek tedavi oldu. Yaralı sürücünün olayla ilgili polis merkezine giderek şikayette bulunduğu öğrenildi.


Son dakika haberleri | Kadıköy'de trafikte levyeli kavga kamerada
Son dakika haberleri | Kadıköy'de trafikte levyeli kavga kamerada
Son dakika haberleri | Kadıköy'de trafikte levyeli kavga kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Yol verme kavgasında gözü dönen taksici 3 kişiyi yaraladı! Kan donduran anlar kamerada
Yol verme kavgasında gözü dönen taksici 3 kişiyi yaraladı! Kan donduran anlar kamerada
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