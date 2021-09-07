Kadıköy'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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Kadıköy'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Zafer Arslan - Haberler | Güncel

Kadıköy'de meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy'de meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy Eğitim Mahallesi Hızır Bey Caddesi'nde seyir halinde olan sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 34 TA 4245 ile 34 DB 0562 plakalı iki otomobil çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, 34 TA 4245 plakalı araçta sıkışan biri çocuk iki kişi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Kadıköy'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Kadıköy'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Kadıköy'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan

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