Son dakika... Kadıköy'de toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
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Son dakika... Kadıköy'de toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

Son dakika... Kadıköy'de toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... KADEMELİ normalleşmenin başlamasıyla birlikte koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler devam ediyor.

KADEMELİ normalleşmenin başlamasıyla birlikte koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler devam ediyor. Sürücüler ile yolcuların kurallara uyup uymadığı kontrol edilirken, duraklarda zaman zaman sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği görüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Beyoğlu, Fatih, Ataşehir, Sarıyer, Bakırköy, Beykoz, Eyüp, Esenyurt ve Beşiktaş ilçelerindeki kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı. Denetim noktalarından biri de Kadıköy Bostancı köprü üzerinde yapıldı. Ekipler sürücülerin evrak kontrolünü yaparken, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını da kontrol etti. Polis, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe ve maske takmaları konusunda uyarıda bulundu. Topu taşıma araçlarında denetimler devam ederken, durakta toplu taşıma binmek isteyen vatandaşların zaman zaman sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü.

(Fotoğraflı)


Son dakika... Kadıköy'de toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Son dakika... Kadıköy'de toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Son dakika... Kadıköy'de toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Son dakika... Kadıköy'de toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Son dakika... Kadıköy'de toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Son dakika... Kadıköy'de toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Son dakika... Kadıköy'de toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Son dakika... Kadıköy'de toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Son dakika... Kadıköy'de toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Son dakika... Kadıköy'de toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Son dakika... Kadıköy'de toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Son dakika... Kadıköy'de toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Son dakika... Kadıköy'de toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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