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Kadıköy'de sivil trafik polisleri taksi denetimi yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Kadıköy'de sivil trafik polisleri taksi denetimi yaptı Kadıköy'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik polisleri taksi denetimi yaptı.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - - Kadıköy'de sivil trafik polisleri taksi denetimi yaptı

İSTANBUL - Kadıköy'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik polisleri taksi denetimi yaptı. Bir taksi sürücüsünün aracı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen çalışma belgesinin ruhsat süresi dolduğu için cezai işlem uygulanarak trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri Kadıköy Boğa Altıyol mevkiinde, taksicilerin kısa mesafede yolcu turist seçmeleri veya taksimetre açmama gibi konularla ilgili denetim gerçekleştirdi. Denetimde evrak ve belgelerinde eksik olan sürücülere cezai işlem uygulandı. Denetim yapan sivil trafik polisleri ticari taksi sürücülerinin ehliyet, ruhsat ve evraklarını kontrol etti. Denetim esnasında 34 TDD 35 plakalı bir ticari taksi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen çalışma ruhsatının süresi dolduğu için trafikten men edildi. Aracı bağlanan ticari taksi sürücüsüne bin 339 TL cezai işlem uygulandı.

Kadıköy'de sivil trafik polisleri taksi denetimi yaptı

Kadıköy'de sivil trafik polisleri taksi denetimi yaptı

Kadıköy'de sivil trafik polisleri taksi denetimi yaptı

Kadıköy'de sivil trafik polisleri taksi denetimi yaptı

Kadıköy'de sivil trafik polisleri taksi denetimi yaptı

Kadıköy'de sivil trafik polisleri taksi denetimi yaptı

Kadıköy'de sivil trafik polisleri taksi denetimi yaptı
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