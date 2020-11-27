Son dakika haberi! Kadıköy'de silahlı market soygunu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi! Kadıköy'de silahlı market soygunu

27.11.2020 21:10 | Son Güncelleme: 27.11.2020 21:25

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kadıköy'de silahlı market soygunu Kadıköy'de maskeli bir şahıs girdiği marketin çalışanını silah doğrultup etkisiz hale getirerek yaklaşık 4 bin TL para çaldı.

Kadıköy'de silahlı market soygunu

İSTANBUL - Kadıköy'de maskeli bir şahıs girdiği marketin çalışanını silah doğrultup etkisiz hale getirerek yaklaşık 4 bin TL para çaldı. Polis, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Kadıköy Sahrayıcedit Mahallesi İnönü Caddesi'nde bir markette saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirsiz maskeli bir kişi cadde üzerinde bulunan markete girdi. Şüpheli, markette olan kasiyere silah doğrultup etkisiz hale getirdikten sonra kasadaki paraları istedi. Kasadaki yaklaşık 4 bin TL parayı alan soyguncu, hızlıca olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı
Savaş çıkaracak sözler! Netanyahu'dan Orta Doğu'yu sarsan suikastle ilgili bomba itiraf
Savaş çıkaracak sözler! Netanyahu'dan Orta Doğu'yu sarsan suikastle ilgili bomba itiraf
Koronavirüs salgınında en korkunç gün! Vaka ve vefat sayısı bir kez daha rekor kırdı
Koronavirüs salgınında en korkunç gün! Vaka ve vefat sayısı bir kez daha rekor kırdı

Korku ve panik yaşayan market çalışanı olayı hemen polise bildirdi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri marketin içerisinde araştırma yaparken olayın güvenlik kamerasını kontrol etti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi! Kadıköy'de silahlı market soygunu
Son dakika haberi! Kadıköy'de silahlı market soygunu
Son dakika haberi! Kadıköy'de silahlı market soygunu
Son dakika haberi! Kadıköy'de silahlı market soygunu
Son dakika haberi! Kadıköy'de silahlı market soygunu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Aksaray'da markete silahlı saldırı güvenlik kamerasında
Aksaray'da markete silahlı saldırı güvenlik kamerasında
Son dakika haber: Kurallara uymayan markete ceza
Son dakika haber: Kurallara uymayan markete ceza
Son dakika haberi: Çiçekpınar Belediye Başkanı Kaynak'ın evine silahlı saldırı
Son dakika haberi: Çiçekpınar Belediye Başkanı Kaynak'ın evine silahlı saldırı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Sezen Aksu Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Samatta Mert Günok Şenol Güneş Samet Aybaba Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Adana Deprem Malatya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Kadıköy'de silahlı market soygunu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 21:25:36. #1.14#
title