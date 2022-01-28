Son dakika haber... Kadıköy'de Şebnem Köker'in ölümünde "gitar biblosu" tespiti

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Timuçin Bayhan katıldı. Duruşmada şikayetçi olarak Şebnem Köker'in babası Abdullah Köker ile taraf avukatları da yer aldı. Bayhan savunmasında Köker'le sosyal medyadan tanıştıklarını, olay günü Kadıköy'de bir pansiyonda kaldıklarını ve Köker'in kendisinin evli olduğunu bildiğini öne sürdü. Olay günü alkol aldıklarını kaydeden Bayhan, eşiyle telefon görüşmesi yaptığı sırada eşine 'Canım' dediği için Köker'in kendisine alındığını düşündüğünü söyledi.

'DIŞARIDAN ÇÖP KUTUSUNA ÇÖP ATILIR GİBİ BİR SES GELDİ'

BEN ACILI BABAYIM BANA YALAN SÖYLÜYORSUN DİYOR

'BELKİ GİTARIN ÜZERİNDE SANIĞIN KANI VARDIR'

TUTUKLANMA TALEBİ REDDETTİ

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Şebnem Köker'in 7 Haziran 2021'de Kadıköy'de bir pansiyonun üçüncü katından düşerek hayatını kaybettiği anlatılıyor. İddianamede Köker'in ölümünden sorumlu tutulan sanık Timuçin Bayhan'ın ise "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.