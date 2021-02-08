Kadıköy'de motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada

KADIKÖY'de motosiklete binen 2 kişi, seyir halindeyken tekerlekli ürün standı taşıması görenlere adeta pes dedirtti. Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi Recep Peker Caddesi'ndeki motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuğu görenler şaşkınlığını gizleyemedi. 2 kişi motosiklet üzerine kasksız bindi, arkada oturan yolcu da tekerlekli ürün standını iki eliyle tutarak bu şekilde yolculuk yaptı. Motosiklet seyir halindeyken, arkada oturan yolcunun tekerlekli ürün standını asfalt üzerinde bu şekilde ilerletmesi dikkat çekti. Bir süre bu şekilde ilerleyen 2 kişi daha sonra gözden kayboldu. Bir vatandaş o anları cep telefonuyla kaydetti ve sosyal medyada paylaştı.

(Fotoğraf)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı