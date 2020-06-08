Son dakika haberleri... KADIKÖY'DE MODA VE CADDEBOSTAN SAHİLİLERİND EGECE HAREKETLİLİĞİ
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Son dakika haberleri... KADIKÖY'DE MODA VE CADDEBOSTAN SAHİLİLERİND EGECE HAREKETLİLİĞİ

Gelen son dakika haberlerine göre Kadıköy'de vatandaşlar bu gece de Moda ve Caddebostan sahiline akın etti.

08.06.2020 02:10 | Son Güncelleme: 08.06.2020 02:18

Kadıköy'de vatandaşlar bu gece de Moda ve Caddebostan sahiline akın etti. Sosyal mesafeye uymayan vatandaşların maske de takmadıkları görüldü

İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmaması nedeniyle gece saatlerinde vatandaşlar Kadıköy'deki Moda ve Caddebostan sahiline akın etti. Yürüyüş yapan ve çimler üzerine oturan vatandaşlardan bazıları sosyal mesafe oluşturacak şekilde otururken bazı vatandaşlar ise sosyal mesafe kuralına uymadı. Maske takmadıkları da görülen vatandaşlar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar vakit geçirdi. O anlar havadan da görüntülendi.

Son dakika haberleri... KADIKÖY'DE MODA VE CADDEBOSTAN SAHİLİLERİND EGECE HAREKETLİLİĞİ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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