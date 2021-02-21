Son dakika haberleri! Kadıköy'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 560 kişiye ceza kesildi
21.02.2021 21:25 | Son Güncelleme: 21.02.2021 21:28
Son dakika haberler... Kadıköy'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 560 kişiye ceza kesildi.
Kadıköy'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 560 kişiye ceza kesildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında, Kadıköy'de kural ihlali yapan 560 kişiye cezai işlem uygulandı.
Sokağa çıkma kısıtlaması yarın 05.00'te sona erecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan