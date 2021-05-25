Kadıköy'de kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada

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Kadıköy'de kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada Kadıköy'de D-100 yolunda, seyir halindeki kamyonetin kasasında bulunan 6 kişinin önlem almadan kasadaki yüklerin üzerinde tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada

İSTANBUL - Kadıköy'de D-100 yolunda, seyir halindeki kamyonetin kasasında bulunan 6 kişinin önlem almadan kasadaki yüklerin üzerinde tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

D-100 Karayolunda üzerinde Kadıköy yönüne doğru seyir halindeki bir kamyon, sürücülerin dikkatini çekti. Karton yüklü kamyonun kasasındaki 6 kişi, yüklerin üzerine oturarak korunaksız bir şekilde seyahat ederken, o anlar başka bir sürücü tarafından kayda alındı. Kamyon kasasında, hurda yüklerinin üzerine oturan 6 kişinin rahat tavırları ise dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor