Kadıköy'de kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada
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Kadıköy'de kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada

İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - Haberler | 3. Sayfa

Kadıköy'de kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada Kadıköy'de D-100 yolunda, seyir halindeki kamyonetin kasasında bulunan 6 kişinin önlem almadan kasadaki yüklerin üzerinde tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada

İSTANBUL - Kadıköy'de D-100 yolunda, seyir halindeki kamyonetin kasasında bulunan 6 kişinin önlem almadan kasadaki yüklerin üzerinde tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

D-100 Karayolunda üzerinde Kadıköy yönüne doğru seyir halindeki bir kamyon, sürücülerin dikkatini çekti. Karton yüklü kamyonun kasasındaki 6 kişi, yüklerin üzerine oturarak korunaksız bir şekilde seyahat ederken, o anlar başka bir sürücü tarafından kayda alındı. Kamyon kasasında, hurda yüklerinin üzerine oturan 6 kişinin rahat tavırları ise dikkat çekti.

Kadıköy'de kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada
Kadıköy'de kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada
Kadıköy'de kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada
Kadıköy'de kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor

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