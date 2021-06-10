Son dakika haberleri! Kadıköy'de izinsiz gösteriye katıldıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 6 sanığa beraat
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Son dakika haberleri! Kadıköy'de izinsiz gösteriye katıldıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 6 sanığa beraat

Son dakika haberleri! Kadıköy'de izinsiz gösteriye katıldıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 6 sanığa beraat
Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Kadıköy'de kadına yönelik cinsel saldırı, istismar ve şiddeti protesto etmek için düzenlenen etkinlikte, polis ekiplerinin ihtarına rağmen dağılmadıkları iddiasıyla üçer yıla kadar hapis istemiyle yargılanan 6 kadının beraatlerine karar verildi.

Kadıköy'de kadına yönelik cinsel saldırı, istismar ve şiddeti protesto etmek için düzenlenen etkinlikte, polis ekiplerinin ihtarına rağmen dağılmadıkları iddiasıyla üçer yıla kadar hapis istemiyle yargılanan 6 kadının beraatlerine karar verildi.

Anadolu 29. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 5 sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmada sön sözü sorulan sanıklardan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, "Kadın haklarına ilişkin hukuki belgelerin uygulanması amaçlı protesto yapmak istedim. Anayasal hakkımı kullanmak istedim. Engelleme haksız olarak yapılmıştır. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Diğer sanıklar da beraat talebinde bulundu.

Mahkeme, sanıkların eyleminin, üzerlerine atılı suçun unsurlarını oluşturmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verdi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sosyal medya kontrollerinde, 8 Aralık 2019'da "Kadın Cinayetlerini Durduracağız" isimli oluşum organizesinde, Şili'de kadın hakları, kadınlara yönelik şiddet ve cinsel istismar konularına dikkati çekmek amacıyla yapılan dans etkinliğinin benzerinin İstanbul'da gerçekleştirileceği bilgisinin alındığı anlatılmıştı.

Etkinliğe 280 katılımcının geldiği aktarılan iddianamede, etkinlik sırasında söylenecek şarkının yazılı olduğu kağıtların dağıtımına başlandığı, şarkı sözlerinin içeriğinde suç unsuru içeren ifadeler bulunduğu kaydedilmişti.

İddianamede, grubun müzik eşliğinde aslen İspanyolca olan ve Türkçeye tercüme edilmiş bildirilerdeki şarkıyı söylemeye başladığı sırada dağılmaları yönünde uyarı yapıldığı ancak grubun dağılmadığı ve müdahaleye rağmen trafiği kapatarak, sloganlar atmaya devam ettiği aktarıldı.

Sanıkların bunun üzerine gözaltına alındığı kaydedilen iddianamede, 6 kadın sanığın "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan altışar aydan, üçer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz

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