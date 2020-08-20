Son dakika haberleri | Kadıköy'de gözaltı sırasında yaşananlar sonrası iki polis görevden uzaklaştırıldı Son dakika 3. sayfa haberi: Kadıköy'de "Sağlık İçin Hepimiz İçin COVİD-19 denetlemeleri" sırasında R.B isimli kadına maske uyarısında bulunan polisler daha sonra kadını gözaltına almak istedi.

Kadıköy'de "Sağlık İçin Hepimiz İçin COVİD-19 denetlemeleri" sırasında R.B isimli kadına maske uyarısında bulunan polisler daha sonra kadını gözaltına almak istedi. O anlarda yaşananların sosyal medyada tepki çekmesinin ardından İstanbul Valiliği açıklama yaparak, iki polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını belirtti.

Valilik gözaltı sırasında yaşananlardan sonra harekete geçti

Olay, dün Kadıköy Osmanağa Mahallesi, Söğütlüçeşme Caddesi'nde meydana geldi. Korona virüs salgını denetimi gerçekleştiren polis ekiplerinin uyardığı R.B. isimli kadın iddiaya göre maskesini takmamaya devam ederek hakaret içeren sözler sarf etti. Bunun üzerine gözaltına alınmak istenen R.B. ekiplere direnince kaydedilen görüntüler, sosyal medyada gündem oldu. İki polis memurunun müdahalesi tepki çekti. İstanbul Valiliği olayla ilgili soruşturma başlatırken şu açıklamayı yaptı. Valilik, "Polis memurlarının uyarısına R.B. hakaret içeren söz ve davranışlarla karşılık vermiş, yapılan ikazlara rağmen bu tutumuna devam etmesi üzerine, gözaltına alınmak istenmiştir. Gözaltına alınma esnasında kesinlikle görmek istemediğimiz görüntülerin yaşanması bizi çok üzmüştür. Konuyla ilgili olarak Valiliğimizce başlatılan soruşturma kapsamında ilgili polis memurları görevden uzaklaştırılmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA