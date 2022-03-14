Son dakika haberleri: Kadıköy'de el arabasına yükledikleri karları atarak kartopu savaşı yaptılar

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Kadıköy'de yağan karı gören vatandaşlar sokağa çıkarak kartopu savaşı yaptı. Bir grubun, el arabasına yükledikleri karları atarak kartopu savaşı yapması ise ilginç anlara sahne oldu.

İstanbul'da Perşembe gününde itibaren aralıklarla kar yağışı etkisini sürdürdü. Kar yağışı zaman zaman hayatı olumsuz etkilerken zaman zaman ise vatandaşların eğlencesi oldu. Kadıköy'de geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde yağan karı gören bir grup vatandaş sokağa çıkarak kartopu savaşı yaptı. Vatandaşların doyasıya eğlendiği kartopu savaşı sırasında bir grubun el arabasına yükledikleri karları sokaktaki diğer insanlara atarak kartopu savaşına katıldığı görüldü. El arabasına yükledikleri kar ile kartopu savaşına katılan vatandaşlar ilginç anlara sahne oldu. Sokakta vatandaşların doyasıya eğlendiği kartopu savaşı cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL