Son dakika haberleri! Kadıköy'de duraktaki İETT otobüsünde yangın çıktı - Haberler
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Son dakika haberleri! Kadıköy'de duraktaki İETT otobüsünde yangın çıktı

Son dakika haberleri! Kadıköy'de duraktaki İETT otobüsünde yangın çıktı
AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Kadıköy'de duraktaki İETT otobüsünün alev aldığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kadıköy'de duraktaki İETT otobüsünün alev aldığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kadıköy-Beykoz seferi için Uzunçayır durağına yanaşan "15BK" hatlı İETT otobüsü, duraktan hareket ettiği sırada aniden alev aldı.

Yolcuların durumu fark etmesi üzerine otobüs durduruldu. Alevler, araçtaki yangın tüpüyle müdahale edilerek söndürüldü.

Yaşanan olay, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Kadıköy, Yangın, İETT, Güncel, Haber

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